Росія вдень 10 липня вдарила ракетою по Одесі: перші подробиці

Сигнал тривоги пролунав о 10:40. Повідомлялося про ракетну загрозу з боку моря для жителів Одеси та Одеського району. Через кілька хвилин пролунав сильний вибух, який чули одесити.

Чи був це черговий “прихід”, чи ціль успішно збили, поки що не відомо.

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Наразі загрози немає – дано відбій повітряної тривоги.

“Ще раз дуже прошу жителів і гостей нашого регіону: оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги! Це може зберегти ваше життя і здоров’я”, – попередив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Одесская жизнь” продовжує стежити за розвитком подій і за появи нової інформації відразу ж сповістить про це своїх читачів.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, росіяни підло і підступно атакували Україну більш ніж 40 ракетами різних типів. Удари припали на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов’янськ, Краматорськ. Зруйновано житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню “Охматдит”.

Унаслідок терористичної атаки загинуло понад 40 осіб, серед яких четверо малолітніх дітей.