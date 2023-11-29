В Одесі люди почали перекривати дороги: причини (фото)

Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

Через відсутність світла та опалення, одесити почали масово виходити на вулиці, аби привернути увагу місцевої влади та ДТЕКу.

Вчора такі акції відбулися на трьох вулицях у Пересипському районі.

Мешканці будинку на просп. Добровольського, 139 перекрили рух автівок на перетині проспекту Добровольського з вулицею Махачкалинською (район супермаркету Варус). Як повідомляють мешканці, три доби в будинку немає світла у шаховому порядку, а ДТЕК не реагує.

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Також одесити перекрили дорогу через відсутність тепла і світла на вулиці Атамана Головатого. Усім машини поверталися – люди не пропускали їх.

Ще одним учасником дорожніх протестів став МАФ – за допомогою торгового павільйону перекрили частину дороги на вулиці Заболотного.

Але ще гірша ситуація, якщо трапилася аварія у приватному будинку. Їх ставлять в нескінченну чергу.

Така ситуація трапилася у провулку Дорбуду (район 1-ї Застави). У мешканців немає світла і, відповідно, опалення. Впале на електродроти Міськзелентрест не прибирає – поставили в чергу. Майстри ДТЕКу приїхали на місце обриву, але оглянувши місце, сказали, що не візьмуться за роботу поки Міськзелентрест не прибере дерево.