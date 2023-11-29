Новини Одеси та Одеської області

В Одесі люди почали перекривати дороги: причини (фото)

В Одесі люди почали перекривати дороги: причини (фото)

Вчора увечері, 28 листопада, одесити перекрили три дороги у Пересипському районі. На таку акцію вони зважилися після того, як почалася третя доба без світла.

Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

Через відсутність світла та опалення, одесити почали масово виходити на вулиці, аби привернути увагу місцевої влади та ДТЕКу.

Вчора такі акції відбулися на трьох вулицях у Пересипському районі.

Мешканці будинку на просп. Добровольського, 139 перекрили рух автівок на перетині проспекту Добровольського з вулицею Махачкалинською (район супермаркету Варус). Як повідомляють мешканці, три доби в будинку немає світла у шаховому порядку, а ДТЕК не реагує.

Читайте також: Зруйнована котельня знову не працює: як грітимуть будинки одеситів 

Також одесити перекрили дорогу через відсутність тепла і світла на вулиці Атамана Головатого. Усім машини поверталися – люди не пропускали їх.

Головатого

Ще одним учасником дорожніх протестів став МАФ – за допомогою торгового павільйону перекрили частину дороги на вулиці Заболотного.

МАФ

Але ще гірша ситуація, якщо трапилася аварія у приватному будинку. Їх ставлять в нескінченну чергу.

Застава

Така ситуація трапилася у провулку Дорбуду (район 1-ї Застави). У мешканців немає світла і, відповідно, опалення. Впале на електродроти Міськзелентрест не прибирає – поставили в чергу. Майстри ДТЕКу приїхали на місце обриву, але оглянувши місце, сказали, що не візьмуться за роботу поки Міськзелентрест не прибере дерево.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати