В Одессе люди начали перекрывать дороги: причины (фото)

Об этом сообщают одесские телеграммы-каналы.

Из-за отсутствия света и отопления, одесситы начали массово выходить на улицы, чтобы привлечь внимание местных властей и ДТЭКа.

Вчера такие акции прошли на трех улицах в Пересыпском районе.

Жильцы дома на просп. Добровольского, 139 перекрыли движение автомобилей на пересечении проспекта Добровольского с улицей Махачкалинской (район супермаркета Варус). Как сообщают жильцы, трое суток в доме нет света в шахматном порядке, а ДТЭК не реагирует.

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Также одесситы перекрыли дорогу из-за отсутствия тепла и света на улице Атамана Головатого. Всем машины возвращались – люди не пропускали их.

Еще одним участником дорожных протестов стал МАФ – с помощью торгового павильона перекрыли часть дороги на улице Заболотного.

Но еще хуже ситуация, когда произошла авария в частном доме. Их ставят в нескончаемую очередь.

Такая ситуация произошла в переулке Дорстроя (район 1-й Заставы). У жителей нет света и, соответственно, отопления. Упавшее дерево на электропровода Горзелентрест не убирает — поставили в очередь. Мастера ДТЭКа приехали на место обрыва, но осмотрев место, сказали, что не приступят к работе пока Горзелентрест не уберет дерево.