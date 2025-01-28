За інформацією ДСНС Одеської області, в одному з районів міста горіли 10 легкових автомобілів, пошкоджено скління в трьох 9-поверхових житлових будинках, розташованих поруч.

За ще однією адресою постраждали квартири на 18-му поверсі 20-поверхівки без подальшого горіння, із заблокованої квартири на 19-му поверсі врятовано одну людину.

У пресслужбі Одеської міськради повідомили, що мешканці постраждалих квартир можуть подати заяви на матеріальну допомогу й отримати матеріали для тимчасового закриття отворів.

Київський район

Мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися по допомогу і консультацію до оперативного штабу або телефонувати до Київської районної адміністрації за номером: (048) 740-76-40.

Співробітники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги за програмою «Незламна Одеса», і надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для оформлення за програмою еВідновлення.

Приморський район

Оперативний штаб розгорнуто в приміщенні ЖК, який пошкоджено сьогодні вночі.

Мешканці можуть звертатися по допомогу та консультацію до оперативного штабу, або телефонувати до Приморської районної адміністрації за номером: (048) 705-75-00, або на гарячу лінію райадміністрації 0667369501.

Співробітники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги за програмою «Незламна Одеса» і надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для оформлення за програмою еВідновлення.

Як повідомляло «Одеське життя», сьогодні вранці ворог атакував ударними безпілотниками і ракетою Одесу і район. У результаті роботи ППО, ворожу ракету було знищено. Уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління в чотирьох житлових багатоповерхівках і п’яти дачних будинках. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала одна зі шкіл міста.

Загалом, за даними Повітряних сил України, цієї ночі росіяни атакували Україну 100 дронами типу «Shahed» та імітаторами. Збито 65 безпілотників, 28 втратили локацію без наслідків.