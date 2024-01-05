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На Одещині 2 тижні дитину лікували не від тієї хвороби: подробиці

На Одещині 2 тижні дитину лікували не від тієї хвороби: подробиці

До одеської лікарні потрапила 6-місячна дитина, у стравоході якої виявили стороннє тіло – деталь від шпильки для волосся. Але медикам вдалося її вилучити. Щоправда, до цього малюка два тижні лікували від запалення легенів.

Про це повідомили на facebook-сторінці Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

У повідомленні йдеться, що перед тим, як дитина потрапила до ООДКЛ, її амбулаторно лікували протягом двох тижнів від пневмонії та бронхіту у районній лікарні. Втім стан дитини не покращувався.

При надходженні у стаціонар до ООДКЛ дитині провели оглядову рентгенограму, під час якої  й виявили стороннє тіло – пружинка від шпильки для волосся.

деталь зі стравоходу

У відділенні інструментальних методів дослідження та лікування Одеської обласної дитячої клінічної лікарні за допомогою ендоскопії було видалено стороннє тіло у стравоході.

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За цей час стороннє тіло майже вросло у стінку стравоходу і знаходилось стороннє тіло на рівні середньої третини стравоходу, поряд з дугою аорти.

Стороннє тіло було видалено ендоскопічно, що позбавило дитину від важкого хірургічного втручання та ризиків для життя, –

повідомили в дитячій лікарні.

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