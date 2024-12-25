В Одесі комунальники «псують» молоді ялинки

Озеленювачі КП «Міськзелентрест» почали обприскувати хвойні насадження спеціально розведеним розчином крейди. Це допоможе захистити рослини від незаконної вирубки.
Про це повідомляє прес-служба мерії Одеси.
Щорічно, напередодні новорічних свят, в Одесі збільшується кількість випадків вирубки хвойних дерев. Вандали вирубують молоді сосни та ялинки для продажу або щоб прикрасити житло, тому часто жертвами варварства стають найкращі екземпляри.
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Обприскування крейдою дозволяє тимчасово зіпсувати їхню декоративну привабливість, надаючи рослинам нетоварного вигляду.
Такий метод є абсолютно безпечним для рослин, кажуть комунальники.
Свідків несанкціонованої вирубки міських зелених насаджень просять негайно телефонувати до поліції за номером 102.
Нагадаємо, підприємство «Міськзелентрест» отримало вежу заввишки 35 метрів із гідравлічною стрілою. Тепер одеські озеленювачі мають можливість своєчасно підрізати високі тополі, яких у місті близько 100 тисяч.