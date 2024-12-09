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В Одесі почали підрізати високі тополі (відео)

В Одесі почали підрізати високі тополі (відео)

Підприємство «Міськзелентрест» отримало вежу заввишки 35 метрів із гідравлічною стрілою. Тепер одеські озеленювачі мають можливість своєчасно підрізати високі тополі, яких у місті близько 100 тисяч.

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.

Автопідйомник встановлено на базі автомобіля IVEKO корейського виробництва. У місті немає аналогів цій техніці.

Під час презентації спецтехніки 5 грудня комунальники одразу приступили до випробування автопідйомника за призначенням.

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Підрізати тополі вкрай необхідно, зазначають озеленювачі. По-перше, щоб зменшити парусність цих дерев – вони виростають до 60 метрів і створюють загрозу падіння під час шквалистих вітрів. По-друге, вчасно підрізана тополя менше розкидає пух.

Також міська влада придбала викорчувач для пнів. Це комплект із трактора KATA KF 1404 з єдиною в місті установкою-викорчовувачем ROTAR 80-100 італійського виробництва.

трактор

Раніше працівники «Міськзелентресту» робили все вручну: для видалення 1 пня треба було задіяти 4 працівники підприємства і витратити на роботу 1 день. Нова техніка здатна видалити 8-10 пнів за годину.

 

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