В Одесі почали підрізати високі тополі (відео)

Підприємство «Міськзелентрест» отримало вежу заввишки 35 метрів із гідравлічною стрілою. Тепер одеські озеленювачі мають можливість своєчасно підрізати високі тополі, яких у місті близько 100 тисяч.
Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.
Автопідйомник встановлено на базі автомобіля IVEKO корейського виробництва. У місті немає аналогів цій техніці.
Під час презентації спецтехніки 5 грудня комунальники одразу приступили до випробування автопідйомника за призначенням.
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Підрізати тополі вкрай необхідно, зазначають озеленювачі. По-перше, щоб зменшити парусність цих дерев – вони виростають до 60 метрів і створюють загрозу падіння під час шквалистих вітрів. По-друге, вчасно підрізана тополя менше розкидає пух.
Також міська влада придбала викорчувач для пнів. Це комплект із трактора KATA KF 1404 з єдиною в місті установкою-викорчовувачем ROTAR 80-100 італійського виробництва.
Раніше працівники «Міськзелентресту» робили все вручну: для видалення 1 пня треба було задіяти 4 працівники підприємства і витратити на роботу 1 день. Нова техніка здатна видалити 8-10 пнів за годину.