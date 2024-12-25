Новости Одессы и Одесской области

В Одессе коммунальщики «портят» молодые елки

В Одессе коммунальщики «портят» молодые елки

Озеленители КП «Горзелентрест» начали опрыскивать хвойные насаждения специально разведенным раствором мела. Это поможет защитить растения от незаконной вырубки. 

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Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

Ежегодно, в преддверии новогодних праздников, в Одессе увеличивается количество случаев вырубки хвойных деревьев. Вандалы вырубают молодые сосны и елки для продажи или чтобы украсить жилье, поэтому часто жертвами варварства становятся самые лучшие экземпляры.

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Опрыскивание мелом позволяет временно испортить их декоративную привлекательность, придавая растениям нетоварный вид.

елки

Такой метод является абсолютно безопасным для растений, говорят коммунальщики.

елки

Свидетелей несанкционированной вырубки городских зеленых насаждений просят немедленно звонить в полицию по номеру 102.

Напомним, предприятие «Горзелентрест» получило башню высотой 35 метров с гидравлической стрелой. Теперь одесские озеленители имеют возможность своевременно подрезать высоке тополя, которых в городе около 100 тысяч.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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