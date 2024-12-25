В Одессе коммунальщики «портят» молодые елки

Озеленители КП «Горзелентрест» начали опрыскивать хвойные насаждения специально разведенным раствором мела. Это поможет защитить растения от незаконной вырубки.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.
Ежегодно, в преддверии новогодних праздников, в Одессе увеличивается количество случаев вырубки хвойных деревьев. Вандалы вырубают молодые сосны и елки для продажи или чтобы украсить жилье, поэтому часто жертвами варварства становятся самые лучшие экземпляры.
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Опрыскивание мелом позволяет временно испортить их декоративную привлекательность, придавая растениям нетоварный вид.
Такой метод является абсолютно безопасным для растений, говорят коммунальщики.
Свидетелей несанкционированной вырубки городских зеленых насаждений просят немедленно звонить в полицию по номеру 102.
Напомним, предприятие «Горзелентрест» получило башню высотой 35 метров с гидравлической стрелой. Теперь одесские озеленители имеют возможность своевременно подрезать высоке тополя, которых в городе около 100 тысяч.