В Одесі командир частини вимагав від підлеглих третину бойових виплат

Про це повідомили в Національній поліції в Одеській області.

Командир вимагав у своїх підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, нібито на ремонт військової техніки.

У разі відмови, він погрожував проблемами на службі, зокрема переведенням в інші підрозділи або зону бойових дій.

Військовослужбовця затримали, коли він отримував «данину» за грудень у розмірі 41 тисячі гривень. Під час обшуків у його авто та будинку знайшли гроші, мобільні телефони та банківські картки.

Читайте також: Командир взводу військової частини Одещини було затримано за здирництво та насильство над підлеглими

Командиру повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди.

Йому загрожує 10 років в’язниці з конфіскацією майна. За рішенням суду чоловік перебуває під вартою з правом внесення застави.