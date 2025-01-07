Новини Одеси та Одеської області

В Одесі командир частини вимагав від підлеглих третину бойових виплат

В Одесі командир частини вимагав від підлеглих третину бойових виплат

В Одесі викрили 31-річного командира однієї з військових частин, який щомісяця збирав з особового складу побори. З червня по грудень минулого року він отримав від підлеглих понад 400 тисяч гривень.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це повідомили в Національній поліції в Одеській області.

Командир вимагав у своїх підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, нібито на ремонт військової техніки.

У разі відмови, він погрожував проблемами на службі, зокрема переведенням в інші підрозділи або зону бойових дій.

Військовослужбовця затримали, коли він отримував «данину» за грудень у розмірі 41 тисячі гривень. Під час обшуків у його авто та будинку знайшли гроші, мобільні телефони та банківські картки.

Читайте також: Командир взводу військової частини Одещини було затримано за здирництво та насильство над підлеглими

збирав данину з підлеглих

Командиру повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди.

Йому загрожує 10 років в’язниці з конфіскацією майна. За рішенням суду чоловік перебуває під вартою з правом внесення застави.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk