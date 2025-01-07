В Одесі командир частини вимагав від підлеглих третину бойових виплат

В Одесі викрили 31-річного командира однієї з військових частин, який щомісяця збирав з особового складу побори. З червня по грудень минулого року він отримав від підлеглих понад 400 тисяч гривень.
Про це повідомили в Національній поліції в Одеській області.
Командир вимагав у своїх підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, нібито на ремонт військової техніки.
У разі відмови, він погрожував проблемами на службі, зокрема переведенням в інші підрозділи або зону бойових дій.
Військовослужбовця затримали, коли він отримував «данину» за грудень у розмірі 41 тисячі гривень. Під час обшуків у його авто та будинку знайшли гроші, мобільні телефони та банківські картки.
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Командиру повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди.
Йому загрожує 10 років в’язниці з конфіскацією майна. За рішенням суду чоловік перебуває під вартою з правом внесення застави.