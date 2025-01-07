В Одессе командир части требовал от подчиненных треть боевых выплат

Об этом сообщили в Национальной полиции в Одесской области.

Командир требовал у своих подчиненных 30% от дополнительных денежных выплат за выполнение боевых задач, якобы на ремонт военной техники.

В случае отказа, он угрожал проблемами на службе, в частности, переводом в другие подразделения или зону боевых действий.

Военнослужащего задержали, когда он получал «дань» за декабрь в размере 41 тысячи гривен. Во время обысков в его авто и доме нашли деньги, мобильные телефоны и банковские карты.

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Командиру сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды.

Ему грозит 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По решению суда мужчина находится под стражей с правом внесения залога.