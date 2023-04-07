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В Одесской области офицер угрожал солдатам расправой и отбирал часть зарплаты

В Одесской области офицер угрожал солдатам расправой и отбирал часть зарплаты

ГБР разоблачило в Одесской области  ответственного офицера воинской части, который отбирал у солдат боевые доплаты. И угрожал расправой тем, кто отказывался платить.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику материального обеспечения одной из воинских частей Одесщины, требовавшего от подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения.

В случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

В настоящее время работники ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег от подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.

деньги изъятые у вымогателя офицер - вымогатель

Военнослужащему сообщили о подозрении в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 46, 34). , ч. 5 ст.426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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