Унаслідок нічного обстрілу Одеси пробито дах навчального закладу

У ніч із 7 на 8 лютого 2024 року російська федерація атакувала Одесу дронами-камікадзе. Сигнал повітряної тривоги одесити отримали за п’ять хвилин до опівночі, а вже за 20 хвилин у самій Одесі та околицях пролунали вибухи та стрілянина – так ворожі безпілотники зустріла протиповітряна оборона захисників міста.

Атака тривала понад 5 годин.

Як повідомив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер, підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей. Однак є влучання по цивільному об’єкту. Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління.

Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробито дах, перекриття, вибито вікна. Пожеж не зафіксовано.

“Усі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян, – повідомив Кіпер.

У Повітряних силах України повідомили, що в ніч на 8 лютого противник завдав удару 17-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

У результаті бойової роботи знищено 11 “шахедів” у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Із них 5 – в Одеській області.

Російська федерація продовжує ракетно-дроновий терор, спрямований на міста України. Напередодні, 7 лютого, росія здійснила чергову масовану атаку, застосувавши ударні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Унаслідок атаки зруйновано житлові будинки в Києві та Миколаєві.