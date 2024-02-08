Новини Одеси та Одеської області

Унаслідок нічного обстрілу Одеси пробито дах навчального закладу

Унаслідок нічного обстрілу Одеси пробито дах навчального закладу

Унаслідок нічної атаки росіян на Одесу 8 лютого є пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

У ніч із 7 на 8 лютого 2024 року російська федерація атакувала Одесу дронами-камікадзе. Сигнал повітряної тривоги одесити отримали за п’ять хвилин до опівночі, а вже за 20 хвилин у самій Одесі та околицях пролунали вибухи та стрілянина – так ворожі безпілотники зустріла протиповітряна оборона захисників міста.

Атака тривала понад 5 годин.

Як повідомив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер, підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей. Однак є влучання по цивільному об’єкту. Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління.

Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробито дах, перекриття, вибито вікна. Пожеж не зафіксовано.

“Усі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян, – повідомив Кіпер.

У Повітряних силах України повідомили, що в ніч на 8 лютого противник завдав удару 17-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

У результаті бойової роботи знищено 11 “шахедів” у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Із них 5 – в Одеській області.

Російська федерація продовжує ракетно-дроновий терор, спрямований на міста України. Напередодні, 7 лютого, росія здійснила чергову масовану атаку, застосувавши ударні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Унаслідок атаки зруйновано житлові будинки в Києві та Миколаєві.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати