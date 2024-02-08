Як виглядає одеський коледж після нічної атаки: фоторепортаж

У ніч на 8 лютого противник завдав удару по Одесі, над містом збито п’ять безпілотників. Один із них пробив дах навчального закладу, перебито перекриття. У будівлі практично не залишилося цілих вікон.

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Усередині навчального закладу пошкоджено меблі, вилетіли двері та залізні решітки.

Серед купи сміття валяються уламки збитого смертоносного “шахеда”.

Перший фронт робіт із ліквідації наслідків атаки дістався комунальним службам. На місці працює техніка.

Під час нічної атаки також постраждала недобудована багатоповерхівка, ударом російського дрона в будівлі знесло два поверхи. Постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам.