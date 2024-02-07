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В Одесі чути вибухи і стрілянина: місто зазнало атаки з повітря (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Одесі чути вибухи і стрілянина: місто зазнало атаки з повітря (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

У ніч з 7 на 8 лютого 2024 року російська федерація атакувала Одесу дронами-камікадзе.

Сигнал повітряної тривоги одесити за п’ять хвилин до півночі, а вже через 20 хвилин у самій Одесі та околицях пролунали вибухи та стрілянина – так ворожі безпілотники зустріла протиповітряна оборона захисників міста.

Дрони типу “шахед” були запущені з території тимчасово окупованого Криму. В Одеській обласній військовій адміністрації закликали мешканців Одеси та Одеського району залишатися у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Одеситів просять триматися подалі від вікон. Також повідомляється про пожежу в місті, викликану атакою ворожих безпілотників. Інших подробиць поки що немає. Відомо лише, що дрони прямували до порту та центру Одеси.

У Силах оборони нагадують мешканцям міста, що не можна поширювати жодну інформацію про роботу підрозділів протиповітряної оборони та закликають дотримуватись простих правил оприлюднення інформації:

  • Не розповсюджуйте інформацію без відома офіційних структур з підготовки та ведення ЗСУ бойових дій;
  • Не транслюйте/знімайте рух військової техніки;
  • Не фіксуйте місця обстрілів та роботу ППО;
  • Не повідомляйте інформацію про місця виробництва/збуту нових видів озброєння.

Моніторингові канали повідомляють, що Одеса відбила удар шахедів. Чекаємо на офіційне підтвердження. Про нові хвилі дронів нічого не кажуть.

О 0:56, за годину після оголошення, пролунав сигнал відбою повітряної тривоги. Підробиць по наслідках атаки дронів на цей час немає.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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