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Ворожа авіація атакувала Одесу ракетами: пролунав вибух

Ворожа авіація атакувала Одесу ракетами: пролунав вибух

У вівторок, 29 жовтня 2024 року, пополудні російські агресори атакували Одесу й область ракетами. Кілька хвилин тому в районному центрі прогримів вибух.

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 12:23. Тоді ж моніторингові канали повідомили, що тактична авіація запустила крилаті ракети з моря.

«Жителі Одеської області, будь ласка, перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги! Це важливо!», – написав у телеграм керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Попередньо, було застосовано дві ракети Х-31П у бік Одеси і Чорноморська, повідомляють моніторингові канали.

Наразі дано відбій повітряної тривоги.

Офіційна інформація та подробиці атаки стануть відомі пізніше.

 

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