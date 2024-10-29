Ворожа авіація атакувала Одесу ракетами: пролунав вибух

Оборонні загородження в Одеській області тонуть у піску Навесні 2024 року на пляжах Одеської області почали встановлювати бетонні оборонні споруди проти потенційної висадки російської техніки – тетраподи. Пізніше в мережі почали з’являтися фото і відео, на яких було видно, як ці споруди затягує в пісок, а місцями їх майже повністю затягнуло у воду. Люди побоюються, що ці конструкції взагалі перестануть виконувати своє призначення. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одесити написали другий, «таємний», лист до ЮНЕСКО: вони бояться активістів Стало відомо про другий лист до ЮНЕСКО, у якому одесити просять організацію вплинути на українську державу, щоб та скасувала або відтермінувала перейменування вулиць, пов’язаних з іменами письменників-одеситів, і демонтаж пам’ятників Пушкіну та Бабелю. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ