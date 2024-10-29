Ворожа авіація атакувала Одесу ракетами: пролунав вибух

У вівторок, 29 жовтня 2024 року, пополудні російські агресори атакували Одесу й область ракетами. Кілька хвилин тому в районному центрі прогримів вибух.
Сигнал повітряної тривоги пролунав о 12:23. Тоді ж моніторингові канали повідомили, що тактична авіація запустила крилаті ракети з моря.
«Жителі Одеської області, будь ласка, перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги! Це важливо!», – написав у телеграм керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Попередньо, було застосовано дві ракети Х-31П у бік Одеси і Чорноморська, повідомляють моніторингові канали.
Наразі дано відбій повітряної тривоги.
Офіційна інформація та подробиці атаки стануть відомі пізніше.