Кому заважають електропідйомники біля Одеського залізничного вокзалу

Про це повідомили у прес-службі мерії.

Як зазначили у міськраді, випадки вандалізму стосовно цих пристроїв для людей з обмеженими можливостями повторюються майже щотижня.

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Керівництво КП “Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство” подало заяву до поліції.

Лише на початку жовтня працівники підприємства завершили копітку роботу щодо відновлення всіх 8 електричних підйомників для людей з інвалідністю. Усі вони встановлені у підземних переходах біля залізничного вокзалу.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що одеськими дорогами будуть пересуватися 10 комфортабельних німецьких автобусів з низькою підлогою. Ця особливість робить такі машини зручними для перевезення маломобільних пасажирів, в тому числі людей похилого віку та батьків з візками.