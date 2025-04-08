Відповідне розпорядження 4 квітня підписав мер Геннадій Труханов.

Згідно з документом, техзавдання має бути готове до 1 липня, а Концепція – до 25 грудня цього року. До робочої групи увійдуть 13 осіб, очолить її директор Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Володимир Хитренко.

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Як пояснив депутат Одеської міськради Петро Обухов, зараз розвиток велоінфраструктури в Одесі відбувається хаотично, без будь-якого єдиного зрозумілого плану. Суть розроблюваної концепції в тому, щоб у майбутньому під час капітального ремонту вулиць було розуміння, де саме необхідно прокладати велодоріжки.

Крім того, документ стане частиною плану сталої міської мобільності, який місто взяло на себе зобов’язання ухвалити під час отримання європейського кредиту на купівлю нових трамваїв.

«Завдяки глобальному плану, який включатиме веломаршрути, острівці безпеки, місця для парковок велосипедів тощо, у майбутньому у нас не буде ситуації, коли частину тротуару чи газону віддали під паркування, а коли настав час прокладати велодоріжку, то ніде. Крім того, ми зможемо отримувати європейські гранти на розвиток велоінфраструктури, які суттєво перевищать виділені півмільйона гривень», – розповів Петро Обухов.

Нагадаємо, на сьогодні в Одесі облаштовано понад 127 кілометрів велодоріжок і велосмуг.