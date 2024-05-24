Громадські туалети на одеських пляжах: чи повинні вони бути безкоштовними та як їх знайти

Навряд чи ви здивуєтесь, але громадські туалети в районі набережних — велика проблема для Одеси. Або їх неможливо знайти, або ними неможливо скористатися. Також одесити порушують питання, чому деякі вбиральні безкоштовні, а в деяких плата за використання сягає 10 гривень. Ми запитали у місцевої влади, як це повинно працювати.

Безкоштовні, бо нікому не потрібні?

Почнемо з громадських туалетів, які розташовані на території узбережжя Київського району. Цим спорудам вже понад 50 років, вони безкоштовні та доступні 24/7, але на ці вбиральні немає попиту через антисанітарію. У департаменті міського господарства відповіли просто — ці туалети не каналізовані, тому і є безкоштовними. Розташовуються вони за такими локаціями:

між 10-ю та 11-ю станціями Великого Фонтану;

12-та станція Великого Фонтану, перед пляжним комплексом «Паблік»;

13-та станція Великого Фонтану, район ЖК «Коста-Фонтана»;

між 13-ю та 14-ю станціями Великого Фонтану, район готелю «Б’янка»;

15-та станція Великого Фонтану, район «Центру пляжних видів спорту».

Чи планує міська рада в майбутньому приводити до ладу такі туалети, поки що невідомо, але це питання порушувалося ще у 2021 році.

«Зелені» туалети. Це які?

Інша справа — це громадські вбиральні, які розташовані вздовж Траси здоров’я на території узбережжя Приморського району. Це сучасні модульні туалети, які почали встановлювати ще 2017 року. У народі їх називають «эко-туалети», або «зелені». Вони підключені до каналізації, водопостачання та електрики. Щоб скористатися вбиральнею, треба заплатити 4 гривні, але не в сезон бували випадки, коли ними можна було скористатися безкоштовно або за системою «скільки не шкода». У департаменті міського господарства пояснили, що модульні вбиральні перебувають на обслуговуванні КП «Сервісний центр» (всього по місту 21 вбиральня). Тариф на користування ними був встановлений ще 2016 року: 4 гривні незалежно від сезону.

Але є категорія споживачів, які мають право користуватися зеленими туалетами безкоштовно — це інваліди І та II групи та діти до п’яти років.

Найдорожчі туалети міста

Так само на пляжах Одеси (і по місту також) можна зустріти інші громадські вбиральні. Вхід до них — від 10 до 15 гривень. У департаменті міського господарства кажуть, що ці вбиральні знаходяться на орендованих ділянках пляжів. Вони облаштовуються підприємцями відповідно до нормативних вимог. Вартість послуги визначається вже суб’єктом підприємництва відповідно до економічної вигоди з урахуванням затрат на їх утримання.

Це, наприклад, стосується і туалету на Центральній алеї пляжу «Аркадія». Він перебуває у приватній власності на орендованій земельній ділянці (орендар — ТОВ «Аркадія-Сіті»), вхід коштує 10 гривень.

Чи повинні міські туалети мати термінал для оплати?

Одесити та гості міста все частіше бажають сплачувати безготівково за користування туалетом. Департамент міського господарства визнає, що громадські вбиральні, які обслуговує КП «Сервісний центр», поки не обладнані терміналами для обслуговування людей з банківськими картками, але це питання на стадії розроблення.

Перелік громадських вбиралень по місту

вулиця Віце-адмірала Азарова;

біля кафе «Глечик», пляж «Дельфін»;

біля кафе «Санторіні», Малий Фонтан;

курортно-пляжний комплекс «Аркадія».

Італійський бульвар (кінцева трамвая №18);

Старобазарний сквер;

сквер Михайлівський (вулиця Михайлівська ріг вулиці Бабеля);

сквер Мечникова (вулиця Ольгіївська ріг вулиці Старопортофранківської);

бульвар Жванецького (вулиця Гоголя);

дендропарк Перемоги (біля бювету);

дендропарк Перемоги (центральна алея);

центральний вхід до курортно-пляжного комплексу «Аркадія»;

сквер Академіка Корольова (вулиця Левітана);

Приморський бульвар (біля будівлі Одеської міської ради);

Міський сад (вулиця Преображенська);

сквер Прохоровський;

сквер Космонавтів;

парк «Стамбульський»;

Приморський бульвар, 1 (Грецький парк);

модульний туалет у парку Шевченка.

Фото Катерини ВОЛЯНСЬКОЇ