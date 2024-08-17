В Одесі грабіжник зламав ногу, намагаючись бігти з-під варти в суді (відео)

Подробиці справи розповіли в обласному управлінні поліції.

Пограбування сталося на початку цього тижня на селищі Котовського. Двоє молодих людей, сховавши обличчя під масками, опівночі постукали у двері однієї з квартир багатоповерхівки на вулиці Генерала Бочарова, а коли 82-річний господар будинку відчинив двері, проникли усередину. Наказавши чоловікові та його 61-річній невістці сидіти тихо, вони почали нишпорити в оселі в пошуках цінного майна.

У результаті грабіжникам вдалося забрати два мобільні телефони, телевізор, планшет, банківські картки, гроші та навіть постільну білизну. Суму збитків, завданих потерпілим, оцінили майже у 70 тисяч гривень.

Після пограбування спільники зникли, а дідусь звернувся до сусідів, які зателефонували до територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетні 22-річний херсонець, який нині живе в Одесі, а раніше неодноразово потрапляв у поле зору поліції за крадіжки, пограбування і шахрайство, і його 33-річний товариш-одесит. І вже наступного дня поліцейські розшукали їх.

Як з’ясувалося, за тиждень до пограбування літній одесит випадково познайомився біля будинку з молодшим за віком правопорушником, коли попросив його допомогти з налаштуванням гаджета. Під час розмови молодик дізнався, де живе дідусь, і що в його квартирі є майно, яким можна заволодіти, і вирішив пограбувати старого, попередньо вступивши в змову з приятелем-одеситом.

Слідчі повідомили молодикам про підозру у пограбуванні. Їм може загрожувати до 10 років ув’язнення.

А коли молодшому підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, він зробив спробу втекти з-під варти – вистрибнув з вікна другого поверху будівлі суду і зламав ногу. Звісно, ​​його було затримано.

Наразі втікач перебуває в лікарні. Медики діагностували у нього закритий перелом кістки п’яти.

Питання про обрання запобіжного заходу старшому підозрюваному ще вирішується.