Новини Одеси та Одеської області

В Одесі грабіжник зламав ногу, намагаючись бігти з-під варти в суді (відео)

В Одесі грабіжник зламав ногу, намагаючись бігти з-під варти в суді (відео)

Поліцейські затримали двох підозрюваних у пограбуванні літнього одесита та його невістки. При цьому один із них, намагаючись бігти з-під конвою, вистрибнув із вікна будівлі суду та зламав ногу.

Подробиці справи розповіли в обласному управлінні поліції.

Пограбування сталося на початку цього тижня на селищі Котовського. Двоє молодих людей, сховавши обличчя під масками, опівночі постукали у двері однієї з квартир багатоповерхівки на вулиці Генерала Бочарова, а коли 82-річний господар будинку відчинив двері, проникли усередину. Наказавши чоловікові та його 61-річній невістці сидіти тихо, вони почали нишпорити в оселі в пошуках цінного майна.

У результаті грабіжникам вдалося забрати два мобільні телефони, телевізор, планшет, банківські картки, гроші та навіть постільну білизну. Суму збитків, завданих потерпілим, оцінили майже у 70 тисяч гривень.

Після пограбування спільники зникли, а дідусь звернувся до сусідів, які зателефонували до територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетні 22-річний херсонець, який нині живе в Одесі, а раніше неодноразово потрапляв у поле зору поліції за крадіжки, пограбування і шахрайство, і його 33-річний товариш-одесит. І вже наступного дня поліцейські розшукали їх.

Як з’ясувалося, за тиждень до пограбування літній одесит випадково познайомився біля будинку з молодшим за віком правопорушником, коли попросив його допомогти з налаштуванням гаджета. Під час розмови молодик дізнався, де живе дідусь, і що в його квартирі є майно, яким можна заволодіти, і вирішив пограбувати старого, попередньо вступивши в змову з приятелем-одеситом.

Слідчі повідомили молодикам про підозру у пограбуванні. Їм може загрожувати до 10 років ув’язнення.

А коли молодшому підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, він зробив спробу втекти з-під варти – вистрибнув з вікна другого поверху будівлі суду і зламав ногу. Звісно, ​​його було затримано.

Наразі втікач перебуває в лікарні. Медики діагностували у нього закритий перелом кістки п’яти.

Питання про обрання запобіжного заходу старшому підозрюваному ще вирішується.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk