В Одесі чоловік у військовій формі з пістолетом пограбував перехожого: ким виявився грабіжник

В Одесі чоловік у військовій формі з пістолетом пограбував перехожого: ким виявився грабіжник

Уночі, на одній із вулиць Одеси, хлопець у військовій формі зупинив 21-річного перехожого і, погрожуючи пістолетом, забрав телефон.

Про це розповіли в поліції Одеської області.

Потерпілий розповів, що вночі прямує на залізничний вокзал зустріти дівчину, яка має ось-ось прибути потягом. Його зупинив “військовослужбовець” із вимогою пояснити, чому той порушує комендантську годину.

Під приводом перевірки, “військовий” взяв його телефон і направив у бік потерпілого іграшковий пістолет, наказавши тікати. Прийнявши зброю за справжню і злякавшись, молодий чоловік утік. А зустрівши з потяга дівчину, з її мобільного зателефонував до поліції та повідомив про подію.

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Менш ніж за добу поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 17-річний одесит, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців за крадіжки.

Жодного стосунку до військової служби зловмисник не має, а таким чином хотів заробити “легких” грошей. Пістолет, яким він погрожував, виявився іграшковим.

пограбував перехожого

“Мобільний телефон потерпілого вартістю шість тисяч гривень він встиг продати за 300 гривень, а виручені кошти витратив на власні потреби”, – повідомили в поліції.

Правоохоронці встановили покупця та повернули телефон власнику.

Підозрюваного взяли під варту, йому загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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