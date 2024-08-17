Новости Одессы и Одесской области

В Одессе грабитель сломал ногу, пытаясь бежать из-под стражи в суде (видео)

В Одессе грабитель сломал ногу, пытаясь бежать из-под стражи в суде (видео)

Полицейские задержали двух подозреваемых в ограблении пожилого одессита и его невестки. При этом один из них, пытаясь бежать из-под конвоя, выпрыгнул из окна здания суда и сломал ногу.

Подробности дела рассказали в областном управлении полиции.

Ограбление случилось а начале этой неделе на поселке Котовского. Двое молодых людей, спрятав лица под масками, около полуночи постучали в дверь одной из квартир многоэтажки на улице Генерала Бочарова, а когда 82-летний хозяин дома открыл дверь, проникли внутрь. Приказав мужчине и его 61-летней невестке сидеть тихо, они стали рыскать в доме в поисках ценного имущества.

В итоге грабителям удалось забрать два мобильных телефона, телевизор, планшет, банковские карты, деньги и даже постельное белье. Сумму ущерба, причиненного потерпевшим, оценили в почти 70 тысяч гривен.

После ограбления подельники исчезли, а дедушка обратился к соседям, которые позвонили в территориальное подразделение полиции.

Правоохранители установили, что к преступлению причастны ныне живущий в Одессе 22-летний херсонец, ранее неоднократно попадавший в поле зрения полиции за кражи, грабежи и мошенничество, и его 33-летний товарищ-одессит. И уже на следующий день полицейские разыскали их.

Как выяснилось, за неделю до ограбления пожилой одессит случайно познакомился возле дома с младшим по возрасту правонарушителем, когда попросил его помочь с настройкой гаджета. Во время разговора молодой человек узнал, где живет дедушка, и что в его квартире есть имущество, которым можно завладеть, и решил ограбить старика, предварительно вступив в сговор с приятелем-одесситом.

Следователи сообщили молодым людям о подозрении в грабеже. Им может грозить до 10 лет тюрьмы.

А когда младшему подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, он предпринял попытку скрыться из-под стражи – он выпрыгнул из окна второго этажа здания суда и сломал ногу. Естественно, он был задержан.

Сейчас несостоявшийся беглец находится в больнице. Медики диагностировали у него закрытый перелом пяточной кости.

Вопрос об избрании меры пресечения старшему подозреваемому еще решается.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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