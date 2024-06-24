На Ланжероні зламали шлагбаум, побили охоронця і вкрали касу

На Ланжероні зламали шлагбаум, побили охоронця і вкрали касу

В Одесі група чоловіків напала на пункт пропуску автомобілів на пляж Ланжерон. Вони побили контролерів, охоронця, викрали касу і виламали шлагбаум. «Одеське Життя» розповідає, що відомо про те, що трапилося.

У поліції Одеської області повідомили, що про вечірню бійку компанії молодих людей із контролерами й охоронцем шлагбаума, які регулюють проїзд автомобілів до моря і платне паркування на узбережжі, вони дізналися від очевидців учора, 23 червня.

Увечері компанія чоловіків підійшла до шлагбаума і почала його ламати. На зауваження 18-річного охоронця приватної фірми двох контролерів комунального підприємства нападники не реагували. Коли охоронець і контролери стали їм перешкоджати, виникла бійка. У цей час один із порушників забіг у приміщення, з якого регулюється проїзд транспорту, і викрав із касового апарату 6 тисяч гривень.

Після сутички всі учасники події з місця злочину втекли до приїзду правоохоронців. Поліцейським вдалося встановити особу одного з них. Це 36-річний одесит.

шлагбаум

Від медиків поліцейські дізналися, що внаслідок штовханини обидва контролери дістали забої передпліччя, гематоми та садна, а один із них ще й забій голови. Вони разом з охоронцем звернулися із заявами в поліцію.

Найімовірніше, нападників обвинувачуватимуть за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини події, після чого їй буде надано додаткову правову кваліфікацію.

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