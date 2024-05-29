В Одесі евакуювали мешканців багатоповерхівки через квартиру, що горіла.

Як повідомляє обласне управління ДСНС, пригода сталася напередодні вдень, 28 травня, у 10-поверховому житловому будинку на вулиці Маршала Бабаджаняна в Хаджибейському районі.

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що горить домашнє майно у квартирі на шостому поверсі.

Протягом буквально півгодини пожежу було ліквідовано на площі 5 квадратних метрів. Але через сильне задимлення довелося евакуювати 8 людей – мешканців верхніх поверхів.

Загиблих та постраждалих в інциденті не було. Причина пожежі та сума збитків встановлюються.

Як повідомлялося раніше, вдень 27 травня в Хаджибейському районі Одеси спалахнула пожежа на складі із взуттям у 4-му Аеропортівському провулку, а ввечері горіла будівля на вулиці Проселочній.

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