Новини Одеси та Одеської області

В Одесі внаслідок пожежі обгорів господар квартири: подробиці

В Одесі внаслідок пожежі обгорів господар квартири: подробиці

Внаслідок пожежі, що спалахнула у квартирі багатоповерхового будинку на вулиці Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі Одеси, сильно постраждав господар квартири.

Як повідомили в регіональному управлінні ДСНС, повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку надійшло до Служби порятунку близько опівночі 22 травня.

По прибуттю пожежно-рятувальних відділень було встановлено загоряння домашнього майна всередині квартири. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на загальній площі 1,5 м.кв, не допустивши розповсюдження вогню в сусідні кімнати.

По темі: У житловому масиві “Райдужний” електросамокат знищив квартиру (відео)

На жаль, унаслідок пожежі постраждав 63-річний господар квартири: чоловік отримав сильні опіки. Рятувальники вивели його з квартири та передали медикам.

Причину пожежі та збитки встановлюють. Від ДСНС залучали 5 одиниць техніки та 22 пожежників.

Фото ілюстративне

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk