В Одесі внаслідок пожежі обгорів господар квартири: подробиці

Внаслідок пожежі, що спалахнула у квартирі багатоповерхового будинку на вулиці Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі Одеси, сильно постраждав господар квартири.
Як повідомили в регіональному управлінні ДСНС, повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку надійшло до Служби порятунку близько опівночі 22 травня.
По прибуттю пожежно-рятувальних відділень було встановлено загоряння домашнього майна всередині квартири. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на загальній площі 1,5 м.кв, не допустивши розповсюдження вогню в сусідні кімнати.
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На жаль, унаслідок пожежі постраждав 63-річний господар квартири: чоловік отримав сильні опіки. Рятувальники вивели його з квартири та передали медикам.
Причину пожежі та збитки встановлюють. Від ДСНС залучали 5 одиниць техніки та 22 пожежників.
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