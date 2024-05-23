В Одесі внаслідок пожежі обгорів господар квартири: подробиці

Як повідомили в регіональному управлінні ДСНС, повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку надійшло до Служби порятунку близько опівночі 22 травня.

По прибуттю пожежно-рятувальних відділень було встановлено загоряння домашнього майна всередині квартири. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на загальній площі 1,5 м.кв, не допустивши розповсюдження вогню в сусідні кімнати.

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На жаль, унаслідок пожежі постраждав 63-річний господар квартири: чоловік отримав сильні опіки. Рятувальники вивели його з квартири та передали медикам.

Причину пожежі та збитки встановлюють. Від ДСНС залучали 5 одиниць техніки та 22 пожежників.

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