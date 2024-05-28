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В одному з районів Одеси згоріли склад та автомобілі: що сталося

В одному з районів Одеси згоріли склад та автомобілі: що сталося

Удень, 27 травня, у Хаджибейському районі Одеси спалахнула пожежа на складі зі взуттям, розташованому в 4-му Аеропортівському провулку, а ввечері горіла будівля на вулиці Просьолочна.

Подробиці повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Близько полудня в Аеропортівському провулку спалахнув склад із взуттям, відкрите полум’я поширилося по всьому ангару площею 1400 кв. м. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Роботу ускладнювала висока температура металевих конструкцій.

пожежа на складі

Водночас пролунав сигнал повітряної тривоги, через що пожежники перервали гасіння вогню та перемістилися в укриття.

пожежа на складі

О 14:12 пожежу вдалося локалізувати і о 16:19 – повністю ліквідувати.На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.

Причина пожежі, збитки та деталі – встановлюються.

пожежа на складі

Від ДСНС Одеської області залучалися 11 одиниць техніки та 47 вогнеборців, від пожежного взводу Національної гвардії – 1 одиниця техніки та 7 чоловік особового складу.

пожежа на складі

Увечері на Проселочній горів дах будівлі та легкові автомобілі всередині. Майже година знадобилася вогнеборцям для повної ліквідації пожежі.

Через значне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. На щастя, ніхто не постраждав.

горять авто

Причина пожежі, деталі та збитки – встановлюються.

 

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