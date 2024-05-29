В Одессе эвакуировали жильцов многоэтажки из-за горевшей квартиры

Как сообщает областное управление ГСЧС, происшествие случилось накануне днем, 28 мая, в 10-этажном жилом доме по улице Маршала Бабаджаняна в Хаджибейском районе.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на шестом этаже.

В течение буквально получаса пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Но из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 8 человек – жильцов верхних этажей.

Погибших и пострадавших в инциденте не было. Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Как сообщалось ранее, днем 27 мая в Хаджибейском районе Одессы вспыхнул пожар на складе с обувью в 4-м Аэропортовском переулке, а вечером горело здание на улице Проселочной.

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