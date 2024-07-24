Планові відключення в Одесі: сотні будинків 24 липня залишилися без світла

Планові відключення в Одесі: сотні будинків 24 липня залишилися без світла

У середу, 24 липня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити проведуть весь день без світла. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.

Північний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • 1-а Виноградна, 2-37,
  • 1-а Пересипська, 1,
  • 2-а Виноградна, 1-34,
  • 3-я Виноградна, 1-25,
  • вул. Четверта, 1- 58,
  • Авангардна, 1-31,
  • Авдєєва-Чорноморського, 1,
  • Агрономічна 1-220,
  • Ак. Воробйова, 5-18, 26-34,
  • Ананьївська, 1-26,
  • Бадаєва, 1-72,
  • Бехтерева, 2-44,
  • Біляївська, 1-11,
  • Бориса Жолкова, 2-25,
  • Вапняна, 1- 47,
  • Вапняне селище, 4-12,
  • Висока, 1-20,
  • Виставочна, 2-32,
  • Вітрогонова, 1-31,
  • Вітчизняна, 1-34,
  • Володимира Винниченка, 26-59,
  • Генерала Гудовича, 1-39,
  • Гордієнка, 1-70,
  • Грибоєдова, 1-20,
  • Гріна, 2-23,
  • Трусовська (Далекосхідна), 1-19,
  • Мінаєвська (Декабристів), 2 – 50,
  • Деревообробна, 1-86,
  • Дорожня, 1-22,
  • Караїмська (Зорінська), 3-30,
  • Івана Мазепи, 1- 43,
  • Іспанська, 1-36,
  • Кільцева, 1-12,
  • Котляревського, 12,
  • Коцюбинського, 1-21,
  • Кривобалківська, 1-38,
  • Юзефа Крашевського (Крилова), 1-19,
  • Кругова, 1- 36,
  • Крушельницького, 1-37,
  • Куниці, 1-17,
  • Лавкова, 1-45,
  • Левадна, 1-16, 22-26,
  • Листяна, 1-13,
  • Шевальових (Лізи Чайкіної), 1-19,
  • Літня, 1-41,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 1-4, 20,
  • Маловського,  3-32,
  • Матюшенка, 2, 25-58,
  • Мацієвської, 1-44,
  • Металістів, 1-15,
  • Миколи Боровського, 1- 102,
  • Миколи Міхновського, 1- 63,
  • Мирна, 1-29,
  • Михайла Грушевського, 2-52,
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 1 – 43,
  • Молодіжна, 1- 49,
  • Нежданової, 1- 129,
  • Нерубайська,4-30,
  • Нечуя-Левицького, 4-16,
  • Нікітіна, 10-71,
  • Чигиринська (Новомосковська), 19,
  • Обривиста, 1-22,
  • Одеська, 1-58,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Павлодарського, 1-76,
  • Паркова, 4- 81,
  • Пассіонарії, 1-26,
  • Саймона Літмана (Пестеля), 1- 97,
  • Петра Івахненка, 30,
  • Плієва, 1,
  • Поштова, 1-86,
  • Праведників світу, 7-86,
  • Промислова, 1- 195,
  • Професора Коровицького, 1- 151,
  • Проценка, 1-26, 40-50,
  • Радіальна, 1-4,
  • Рачкова, 4-14,
  • Різдвяна, 1-12,
  • Романа Шухевича, 1-36,
  • Савранська, 1-28,
  • Пилипа Орлика  (Салтикова-Щедріна), 3-44,
  • Самодіяльна, 1-34,
  • Сашка Хорошенко, 1-53,
  • Світла, 1-14,
  • Селищна, 1-35,
  • Семена Палія , 77,
  • Сергія Ядова, 1-68,
  • Слобідська, 1- 44,
  • Соціальна, 3-24,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тарутинська, 1-13,
  • Тиха, 2-52,
  • Андрія Сови (Тургенєва), 1-24,
  • Українська, 1-20,
  • Усатівська, 1-39,
  • Училищна, 1-47,
  • Хавкіна, 2-74,
  • Хімічна, 1-12, 200-216,
  • Хуторська, 1-24, 81-95,
  • Цебриковська, 1-13,
  • Шилова, 1 – 42,
  • Архітектора Нештурхи (Ширшова), 10- 77,
  • Ядова, 8, 61,
  • Нерубайская/Училищна, 34,
  • пл. Молоді, 2, 17А,
  • пров. 1-й Вапняний, 1-11,
  • пров. 1-й Деревообробний, 1-27,
  • пров. 1-й Ключовий, 1-17,
  • пров. 1-й Наявний, 3-7,
  • пров. 1-й Пересипський, 1-19,
  • пров. 1-й Польовий, 2-14,
  • пров. 1-й Студентський, 1-19,
  • пров. 1-й Ювілейний, 1-12,
  • пров. 2-й Деревообробний, 1- 40,
  • пров. 2-й Ключовий, 1-15,
  • пров. 2-й Наявний, 1-12,
  • пров. 2-й Польовий, 1-3,
  • пров. 2-й Студентський, 1-19,
  • пров. 2-й Хімічний, 7,
  • пров. 2-й Ювілейний, 2-14,
  • пров. 3-й Деревообробний, 1-91,
  • пров. 3-й Наявний, 1-9,
  • пров. 3-й Студентський, 2-8,
  • пров. 3-й Східчастий, 11,
  • пров. 3-й Хімічний, 1-14,
  • пров. 4-й Деревообробний, 1-117,
  • пров. 4-й Наявний, 2-7,
  • пров. 4-й Студентський, 1-15,
  • пров. 5-й Деревообробний, 2-147,
  • пров. 5-й Наявний, 1-5,
  • пров. 5-й Студентський, 1-12,
  • пров. 6-й Наявний, 2-9,
  • пров. 7-й Наявний, 4-10,
  • пров. Агрономічний, 1-8,
  • пров. Бадаєва, 1-21,
  • пров. Іспанський, 1-3, 17,
  • пров. Кілевий, 1-9,
  • пров. Ключовий, 3-21,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крижанівський, 1-28,
  • пров. Круговий, 1-13,
  • пров. Крушельницькій, 1-5,
  • пров. Любашовський, 1-19,
  • пров. Людмили Гінзбург, 1-12,
  • пров. Мастерській, 1-11,
  • пров. Москеті, 1-11,
  • пров. Нафтовиків, 3-9,
  • пров. Нежданової, 1-8,
  • пров. Новий, 1-14,
  • пров. Одеський, 3-15,
  • пров. Оранжерейний, 1-20,
  • пров. Парковий, 1-8,
  • пров. Цукровий (пров. Пестеля), 5-12,
  • пров. Петра Калнишевського, 1-10,
  • пров. Поштовий, 1-9,
  • пров. Іони Отаманського (пров. Пролетарський), 1-15,
  • пров. Промисловий, 1-38,
  • пров. Саранський,  5, 9,
  • пров. Севастопольський, 2-18,
  • пров. Селищний, 3-11,
  • пров. Сумський, 2-28,
  • пров. Шахтинський, 1-46,
  • пров. Шебелинський, 1-27,
  • пров. Ширяєвський, 21,28,
  • просп. Зелений, 1-31,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23,
  • узвіз Латвійський, 1-27,
  • узвіз Мацієвської, 25а,
  • узвіз Слобідський,  27б, 29.

Роботи до 18:00:

  • Семена Палія, 68, 70,
  • Маріупольська (Ростовська), 2,
  • Лісна, 2-12,
  • Садова, 1-18.
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