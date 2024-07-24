Планові відключення в Одесі: сотні будинків 24 липня залишилися без світла

У середу, 24 липня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити проведуть весь день без світла. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.
Північний РЕМ
Роботи до 17:00:
- 1-а Виноградна, 2-37,
- 1-а Пересипська, 1,
- 2-а Виноградна, 1-34,
- 3-я Виноградна, 1-25,
- вул. Четверта, 1- 58,
- Авангардна, 1-31,
- Авдєєва-Чорноморського, 1,
- Агрономічна 1-220,
- Ак. Воробйова, 5-18, 26-34,
- Ананьївська, 1-26,
- Бадаєва, 1-72,
- Бехтерева, 2-44,
- Біляївська, 1-11,
- Бориса Жолкова, 2-25,
- Вапняна, 1- 47,
- Вапняне селище, 4-12,
- Висока, 1-20,
- Виставочна, 2-32,
- Вітрогонова, 1-31,
- Вітчизняна, 1-34,
- Володимира Винниченка, 26-59,
- Генерала Гудовича, 1-39,
- Гордієнка, 1-70,
- Грибоєдова, 1-20,
- Гріна, 2-23,
- Трусовська (Далекосхідна), 1-19,
- Мінаєвська (Декабристів), 2 – 50,
- Деревообробна, 1-86,
- Дорожня, 1-22,
- Караїмська (Зорінська), 3-30,
- Івана Мазепи, 1- 43,
- Іспанська, 1-36,
- Кільцева, 1-12,
- Котляревського, 12,
- Коцюбинського, 1-21,
- Кривобалківська, 1-38,
- Юзефа Крашевського (Крилова), 1-19,
- Кругова, 1- 36,
- Крушельницького, 1-37,
- Куниці, 1-17,
- Лавкова, 1-45,
- Левадна, 1-16, 22-26,
- Листяна, 1-13,
- Шевальових (Лізи Чайкіної), 1-19,
- Літня, 1-41,
- Котлєєвська (Ломоносова), 1-4, 20,
- Маловського, 3-32,
- Матюшенка, 2, 25-58,
- Мацієвської, 1-44,
- Металістів, 1-15,
- Миколи Боровського, 1- 102,
- Миколи Міхновського, 1- 63,
- Мирна, 1-29,
- Михайла Грушевського, 2-52,
- Петра Болбочана (Мічуріна), 1 – 43,
- Молодіжна, 1- 49,
- Нежданової, 1- 129,
- Нерубайська,4-30,
- Нечуя-Левицького, 4-16,
- Нікітіна, 10-71,
- Чигиринська (Новомосковська), 19,
- Обривиста, 1-22,
- Одеська, 1-58,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Павлодарського, 1-76,
- Паркова, 4- 81,
- Пассіонарії, 1-26,
- Саймона Літмана (Пестеля), 1- 97,
- Петра Івахненка, 30,
- Плієва, 1,
- Поштова, 1-86,
- Праведників світу, 7-86,
- Промислова, 1- 195,
- Професора Коровицького, 1- 151,
- Проценка, 1-26, 40-50,
- Радіальна, 1-4,
- Рачкова, 4-14,
- Різдвяна, 1-12,
- Романа Шухевича, 1-36,
- Савранська, 1-28,
- Пилипа Орлика (Салтикова-Щедріна), 3-44,
- Самодіяльна, 1-34,
- Сашка Хорошенко, 1-53,
- Світла, 1-14,
- Селищна, 1-35,
- Семена Палія , 77,
- Сергія Ядова, 1-68,
- Слобідська, 1- 44,
- Соціальна, 3-24,
- Стельмаха, 2-44,
- Тарутинська, 1-13,
- Тиха, 2-52,
- Андрія Сови (Тургенєва), 1-24,
- Українська, 1-20,
- Усатівська, 1-39,
- Училищна, 1-47,
- Хавкіна, 2-74,
- Хімічна, 1-12, 200-216,
- Хуторська, 1-24, 81-95,
- Цебриковська, 1-13,
- Шилова, 1 – 42,
- Архітектора Нештурхи (Ширшова), 10- 77,
- Ядова, 8, 61,
- Нерубайская/Училищна, 34,
- пл. Молоді, 2, 17А,
- пров. 1-й Вапняний, 1-11,
- пров. 1-й Деревообробний, 1-27,
- пров. 1-й Ключовий, 1-17,
- пров. 1-й Наявний, 3-7,
- пров. 1-й Пересипський, 1-19,
- пров. 1-й Польовий, 2-14,
- пров. 1-й Студентський, 1-19,
- пров. 1-й Ювілейний, 1-12,
- пров. 2-й Деревообробний, 1- 40,
- пров. 2-й Ключовий, 1-15,
- пров. 2-й Наявний, 1-12,
- пров. 2-й Польовий, 1-3,
- пров. 2-й Студентський, 1-19,
- пров. 2-й Хімічний, 7,
- пров. 2-й Ювілейний, 2-14,
- пров. 3-й Деревообробний, 1-91,
- пров. 3-й Наявний, 1-9,
- пров. 3-й Студентський, 2-8,
- пров. 3-й Східчастий, 11,
- пров. 3-й Хімічний, 1-14,
- пров. 4-й Деревообробний, 1-117,
- пров. 4-й Наявний, 2-7,
- пров. 4-й Студентський, 1-15,
- пров. 5-й Деревообробний, 2-147,
- пров. 5-й Наявний, 1-5,
- пров. 5-й Студентський, 1-12,
- пров. 6-й Наявний, 2-9,
- пров. 7-й Наявний, 4-10,
- пров. Агрономічний, 1-8,
- пров. Бадаєва, 1-21,
- пров. Іспанський, 1-3, 17,
- пров. Кілевий, 1-9,
- пров. Ключовий, 3-21,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крижанівський, 1-28,
- пров. Круговий, 1-13,
- пров. Крушельницькій, 1-5,
- пров. Любашовський, 1-19,
- пров. Людмили Гінзбург, 1-12,
- пров. Мастерській, 1-11,
- пров. Москеті, 1-11,
- пров. Нафтовиків, 3-9,
- пров. Нежданової, 1-8,
- пров. Новий, 1-14,
- пров. Одеський, 3-15,
- пров. Оранжерейний, 1-20,
- пров. Парковий, 1-8,
- пров. Цукровий (пров. Пестеля), 5-12,
- пров. Петра Калнишевського, 1-10,
- пров. Поштовий, 1-9,
- пров. Іони Отаманського (пров. Пролетарський), 1-15,
- пров. Промисловий, 1-38,
- пров. Саранський, 5, 9,
- пров. Севастопольський, 2-18,
- пров. Селищний, 3-11,
- пров. Сумський, 2-28,
- пров. Шахтинський, 1-46,
- пров. Шебелинський, 1-27,
- пров. Ширяєвський, 21,28,
- просп. Зелений, 1-31,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23,
- узвіз Латвійський, 1-27,
- узвіз Мацієвської, 25а,
- узвіз Слобідський, 27б, 29.
Роботи до 18:00:
- Семена Палія, 68, 70,
- Маріупольська (Ростовська), 2,
- Лісна, 2-12,
- Садова, 1-18.