Відключення світла в Одесі: що планують енергетики на 24 червня

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, у середу, 24 липня 2024 року, в Україні та, зокрема, в Одесі та Одеській області продовжать діяти стабілізаційні відключення світла.
У компанії повідомляють, що заходи обмеження споживання електроенергії 24 липня діятимуть протягом доби:
- з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень;
- в інші години місцеві ДТЕК будуть застосовувати дві черги одночасно.
Перевірити інформацію з електропостачання та ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, завдяки активізації роботи сонячних електростанцій в Одеській області та низці інших регіонів до 14:00 була скасована одна черга відключень.