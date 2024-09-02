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В Одесі до лікарні потрапили два любителі селфі на вагоні

В Одесі до лікарні потрапили два любителі селфі на вагоні

На залізничній станції «Одеса-Східна» знову постраждали підлітки, які вирішили зробити селфі на даху вантажного вагона.

Про подію, яка сталася 1 вересня близько 17-ї години, у поліцію повідомив черговий станції «Одеса-Східна».

Поліцейські встановили, що 14-річні підлітки піднялися на дах вантажного вагона, щоб сфотографуватися. Один із них торкнувся електролінії й дістав удар струмом, а потім схопився за друга, і вони вдвох упали з вагона.

Виявив постраждалих робітник станції і викликав на місце події «швидку».

Постраждалих хлопців госпіталізували до дитячої обласної лікарні. В обох – опіки, а в одного ще й перелом стегна.

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опіки

 

Правоохоронці вкотре нагадують любителям екстремальних фото, що напруга в контактній мережі електропоїзда – 27,5 тис. вольт, і вдарити струмом може не тільки під час торкання, а навіть на відстані двох метрів.

Зазначимо, що подібні випадки на Одеській залізниці трапляються періодично й іноді закінчуються трагічно. Так, у січні 2019 року в одеській реанімації помер 20-річний хлопець, якого вдарило струмом на даху поїзда.

Раніше на станції «Східна» поблизу села Корсунці було важко травмовано восьмикласника, який заліз на цистерну та отримав опіки 45% тіла, після чого переніс кілька операцій.

 

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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