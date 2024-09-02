Новости Одессы и Одесской области

В Одессе в больницу попали два любителя сэлфи на вагоне

В Одессе в больницу попали два любителя сэлфи на вагоне

На железнодорожной станции «Одесса-Восточная» снова пострадали подростки, которые решили сделать селфи на крыше грузового вагона.

О происшествии, которое произошло 1 сентября около 17 часов, в полицию сообщил дежурный станции «Одесса-Восточная».

Полицейские установили, что 14-летние подростки поднялись на крышу грузового вагона, чтобы сфотографироваться. Один из них коснулся электролинии и получил удар током, а затем схватился за друга, и они вдвоем упали с вагона.

Обнаружил пострадавших рабочий станции и вызвал на место происшествия «скорую».

Пострадавших ребят госпитализировали в детскую областную больницу. У обоих — ожоги, а у одного еще и перелом бедра.

Читайте также: Взорвался незвестный предмет: в Одесской области трагически погиб подросток

ожоги

Правоохранители в очередной раз напоминают любителям экстремальных фото, что напряжение в контактной сети электропоезда – 27,5 тыс. вольт, и ударить током может не только при касании, а даже на расстоянии двух метров.

Отметим, что подобные случаи на Одесской железной дороге повтряются периодически и иногда заканчиваются трагически. Так, в январе 2019 года в одесской реанимации умер 20-летний парень, которого ударило током на крыше поезда.

Ранее на станции «Восточная» вблизи села Корсунцы был тяжело травмирован восьмиклассник, который залез на цистерну и получил ожоги 45% тела,  после чего перенес несколько операций.

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua