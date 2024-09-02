В Одессе в больницу попали два любителя сэлфи на вагоне

О происшествии, которое произошло 1 сентября около 17 часов, в полицию сообщил дежурный станции «Одесса-Восточная».

Полицейские установили, что 14-летние подростки поднялись на крышу грузового вагона, чтобы сфотографироваться. Один из них коснулся электролинии и получил удар током, а затем схватился за друга, и они вдвоем упали с вагона.

Обнаружил пострадавших рабочий станции и вызвал на место происшествия «скорую».

Пострадавших ребят госпитализировали в детскую областную больницу. У обоих — ожоги, а у одного еще и перелом бедра.

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Правоохранители в очередной раз напоминают любителям экстремальных фото, что напряжение в контактной сети электропоезда – 27,5 тыс. вольт, и ударить током может не только при касании, а даже на расстоянии двух метров.

Отметим, что подобные случаи на Одесской железной дороге повтряются периодически и иногда заканчиваются трагически. Так, в январе 2019 года в одесской реанимации умер 20-летний парень, которого ударило током на крыше поезда.

Ранее на станции «Восточная» вблизи села Корсунцы был тяжело травмирован восьмиклассник, который залез на цистерну и получил ожоги 45% тела, после чего перенес несколько операций.