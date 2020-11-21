В Одессе ударило током очередного любителя селфи на электричке

На железнодорожной станции «Одесса-Восточная» получил удар электротоком 17-летний парень. Он забрался на крышу вагона электрички, пытаясь сделать селфи.

Как сообщили в областном управлении полиции, пострадавшего госпитализировали в Одесскую городскую детскую больницу. Медики диагностировали у него электротравму, ожоговый шок и черепно-мозговую травму. Сейчас его состояние медики оценивают как тяжелое.

Правоохранители выясняют детали происшествия.

Отметим, что это уже не первый подобный случай на станции «Одесса-Восточная».