В Одесі дівчата гучно відгуляли корпоратив та потрапили в скандал: подробиці

Про це повідомив одеський активіст Демян Ганул. Також відео з вечірки ширяться в місцевих телеграм-каналах.

Одна з дівчат на святі виклала у соцмережі відеоролики з танцями під російську музику. За це на неї чекала хвиля хейту.

Дівчині навіть довелося закривати свої сторінки в соціальних мережах та видалити відео.

Але якогось розкаяння чи розуміння, що неправі були, замовляючи на корпоративі російських виконавців, у дівчини не виникло.

Більш того, вона вважає, що коли як не зараз слухати те, що подобається. А то раптом прилетить щось, а вона не наслухалась улюбленої музики.

Також вона відповіла усім своїм хейтерам і незадоволеним її музичними смаками, що вона звичайна смертна і відпочиває як хоче. А спитати треба з “вищестоячих”, які живуть і святкують у своє задоволення.

Коментарів під постами було багато. Хтось дівчат підтримував, хтось лаявся і засуджував такі розваги під російських виконавців. Але були й ті, які вважають, що прослуховування російської музики в публічних місцях карається штрафом.