В Одесі дівчата гучно відгуляли корпоратив та потрапили в скандал: подробиці

Працівниці одного з одеських салонів краси відмітили новорічний корпоратив. Але дівчатам вдалося втрапити до скандалу через прослуховування російської музики.
Про це повідомив одеський активіст Демян Ганул. Також відео з вечірки ширяться в місцевих телеграм-каналах.
Одна з дівчат на святі виклала у соцмережі відеоролики з танцями під російську музику. За це на неї чекала хвиля хейту.
Дівчині навіть довелося закривати свої сторінки в соціальних мережах та видалити відео.
Але якогось розкаяння чи розуміння, що неправі були, замовляючи на корпоративі російських виконавців, у дівчини не виникло.
Більш того, вона вважає, що коли як не зараз слухати те, що подобається. А то раптом прилетить щось, а вона не наслухалась улюбленої музики.
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Також вона відповіла усім своїм хейтерам і незадоволеним її музичними смаками, що вона звичайна смертна і відпочиває як хоче. А спитати треба з “вищестоячих”, які живуть і святкують у своє задоволення.
Коментарів під постами було багато. Хтось дівчат підтримував, хтось лаявся і засуджував такі розваги під російських виконавців. Але були й ті, які вважають, що прослуховування російської музики в публічних місцях карається штрафом.