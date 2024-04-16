В Одесі дитинчата білок падають прямо на голови перехожих (відео)

Про те, що цікаві біличі малюки позбавляються будинку та захисту, повідомили в Одеському зоопарку.

“Маленькі хвостаті падають прямо на голови людям, які гуляють у парках. Навесні дитинчата білок підростають і через власну допитливість випадають з гнізда. А потім не можуть самостійно повернутися в гніздо, таким білочкам потрібна допомога, без якої вони загинуть”, – кажуть у закладі.

Тому просять одеситів, які знайшли безпорадних білченят, почекати, поки його не забере мама. Адже малюка на землі можуть образити, а то й з’їсти інші тварини.

“Але якщо ви знайшли пораненого білченята і не знаєте, як йому допомогти, то приносите малюка до Одеського зоопарку, наші фахівці йому допоможуть”, – просять у закладі.

А як виходжують білок і дбають про них у зоопарку, можна подивитися на відео, яке комунальне установ опублікувало на своїй сторінці у Фейсбук.

Раніше “Одеське Життя” повідомляло, що одеський зоопарк запрошує подивитися на нових малюків.

Так же мы рассказывали, что жители спального района Таирова наблюдают за жизнью лисы, которая уже около месяца живет среди людей. Вечерами рыжий хищник заходит на придомовую территорию, гуляет по детской площадке или даже залезает на автомобили.