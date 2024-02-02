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В Одеському зоопарку обирають найромантичнішу пару року

В Одеському зоопарку обирають найромантичнішу пару року

Одеський зоопарк оголосив традиційний конкурс “Пара року”, присвячений Дню святого Валентина. Цього року за право називатися найромантичнішими змагаються дев’ять пар звірів і птахів.

Серед них леви, верблюди, барани, лебеді та гуси, фламінго, папуги Кореллі, качки та риби Цихлазоми.

Голосування проходить тільки на офіційній сторінці Одеського зоопарку у Facebook. В інших джерелах голосування буде недійсним.

Переглянувши альбом “Пара року – 2024” на офіційній сторінці у Facebook Одеського зоопарку, всі охочі можуть віддати голос за найромантичнішу пару.

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У 2023 році переможцями конкурсу “Пара року” стали три пари тварин. На першому місці з великим відривом – пара білих левів. Друге місце посіла пара єнотів-полоскунів. За третє місце боролися пара лам і білок, але білки вирвалися в лідери.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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