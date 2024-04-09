Одеський зоопарк запрошує подивитися на нових малюків (фото)

Так, нещодавно в зоопарку народилися козенята, які вже гуляють у відкритому вольєрі й охоче пізнають навколишній світ.

А ще у пари зелених мавп місяць тому народився малюк. Спочатку мати його ховала від оточуючих, а вже зараз можна спостерігати за малюком та його родичами.

Як повідомили в Одеському зоопарку, зелені мавпи народжують тільки одне дитинча. Зазвичай воно вкрите шерстю, а його очі відкриті. Одразу ж після того, як мати почистить новонародженого, він міцно хапається за шерсть на її животі.

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Перші тижні мати невпинно піклується про дитинча: чистить його шерсть, вилизує і регулярно поїть. Коли воно відходить занадто далеко або намагається вислизнути, мати притягує його за хвіст. Дитинча живе з матір’ю близько року. До того моменту, коли перейде на натуральну їжу.

У зоопарку нагадали, що дорослий квиток коштує -100 грн, а дитячий -50 грн.

Раніше “Одеське життя” писало, що до красуні верблюдиці Кузи, яка мешкає в одеському Біопарку, приїхав наречений на ім’я Заурбек. Мета їхньої лав-сторі – отримання потомства.