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Давила на жалість: одеситка присвоювала телефони незнайомців

Давила на жалість: одеситка присвоювала телефони незнайомців

“У мене викрали телефон, дозвольте зателефонувати з вашого”, – під таким приводом одеситка просила телефони у перехожих і потім зникала разом з гаджетом. За вчинене їй загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції на Одещині.

Правоохоронці встановили, що зловмисниця промишляла біля зупинок громадського транспорту, лікарні та дитячого майданчика у Пересипському районі міста.

Жінка підходила до незнайомців і просила у них мобільний телефон для термінового дзвінка. Жінка переконливо запевняла, що її особисті речі разом із мобільником вкрали, і їй необхідно повідомити про це чоловіка. Але як тільки чужі гаджети опинялися в руках зловмисниці, а власники ненадовго відволікалися – вона зникала разом з телефонами.

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Упродовж десяти днів шахрайка таким чином викрала шість мобільних телефонів незнайомців на загальну суму понад 23 тисячі гривень.

Усі вкрадені телефони жінка продала.

Поліцейським вдалося встановити особу шахрайки та розшукати викрадені телефони.

“Незаконно привласнені гаджети поліцейські вилучили як речові докази”, – повідомили в поліції.

Жінці повідомили підозру за частинами 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу. Максимальне покарання, яке їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

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