Новини Одеси та Одеської області

В Одесі чоловік тікав від ТЦК і опинився в несподіваному місці

В Одесі чоловік тікав від ТЦК і опинився в несподіваному місці

Сьогодні вдень на вулиці Сергія Ядова в Одесі чоловік намагався уникнути мобілізації та втік від представників ТЦК. Однак сховатися йому не вдалося: чоловіка затримали патрульні та закували в кайданки.

Про це йдеться в повідомленні поліції.

За словами поліцейських, на вулиці Сергія Ядова під час перевірки військово-облікових даних у перехожого поліцією і ТЦК, 46-річний чоловік спершу відмовився надати документи і почав тікати. Потім упав і пошкодив коліно.

У поліції стверджують, що коли його наздогнали – чоловік почав чинити опір правоохоронцям і намагався вдарити їх палицею.

У конфлікт втрутилися перехожі, вони почали заступатися за чоловіка. На місце прибули патрульні, які одягли на чоловіка кайданки та затримали його в адміністративному порядку.

Читайте також: В Одесі співробітник ТЦК підняв руку на жінку – соцмережі (відео)

затримання на Ядова

Щодо чоловіка правоохоронці склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі поліцейського.

Крім цього, керівництво поліції призначило службове розслідування, під час якого буде дано оцінку діям правоохоронців.

Як повідомлялося, останніми місяцями почастішали скандали за участю представників ТЦК та цивільних осіб, у тому числі і в Одесі. Більше подробиць – у матеріалі «Одеського життя» «Куди скаржитися одеситам, якщо працівники ТЦК перевищують повноваження»

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk