В Одесі чоловік тікав від ТЦК і опинився в несподіваному місці

Про це йдеться в повідомленні поліції.

За словами поліцейських, на вулиці Сергія Ядова під час перевірки військово-облікових даних у перехожого поліцією і ТЦК, 46-річний чоловік спершу відмовився надати документи і почав тікати. Потім упав і пошкодив коліно.

У поліції стверджують, що коли його наздогнали – чоловік почав чинити опір правоохоронцям і намагався вдарити їх палицею.

У конфлікт втрутилися перехожі, вони почали заступатися за чоловіка. На місце прибули патрульні, які одягли на чоловіка кайданки та затримали його в адміністративному порядку.

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Щодо чоловіка правоохоронці склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі поліцейського.

Крім цього, керівництво поліції призначило службове розслідування, під час якого буде дано оцінку діям правоохоронців.