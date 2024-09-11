В Одесі чоловік тікав від ТЦК і опинився в несподіваному місці

Сьогодні вдень на вулиці Сергія Ядова в Одесі чоловік намагався уникнути мобілізації та втік від представників ТЦК. Однак сховатися йому не вдалося: чоловіка затримали патрульні та закували в кайданки.
Про це йдеться в повідомленні поліції.
За словами поліцейських, на вулиці Сергія Ядова під час перевірки військово-облікових даних у перехожого поліцією і ТЦК, 46-річний чоловік спершу відмовився надати документи і почав тікати. Потім упав і пошкодив коліно.
У поліції стверджують, що коли його наздогнали – чоловік почав чинити опір правоохоронцям і намагався вдарити їх палицею.
У конфлікт втрутилися перехожі, вони почали заступатися за чоловіка. На місце прибули патрульні, які одягли на чоловіка кайданки та затримали його в адміністративному порядку.
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Щодо чоловіка правоохоронці склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі поліцейського.
Крім цього, керівництво поліції призначило службове розслідування, під час якого буде дано оцінку діям правоохоронців.
Як повідомлялося, останніми місяцями почастішали скандали за участю представників ТЦК та цивільних осіб, у тому числі і в Одесі. Більше подробиць – у матеріалі «Одеського життя» «Куди скаржитися одеситам, якщо працівники ТЦК перевищують повноваження»