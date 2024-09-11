В Одессе мужчина убегал от ТЦК и оказался в неожиданном месте

Об этом говорится в сообщении полиции.

По словам полицейских, на улице Сергея Ядова во время проверки военно-учетных данных у прохожего полицией и ТЦК, 46-летний мужчина сначала отказался предоставить документы и начал убегать. Затем упал и повредил колено.

В полиции утверждают, что когда его догнали — мужчина начал сопротивляться правоохранителям и пытался ударить их палкой.

В конфликт вмешались прохожие, они начали заступаться за мужчину. На место прибыли патрульные, которые надели на мужчину наручники и задержали его в административном порядке.

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В отношении мужчины правоохранители составили административные материалы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному требованию полицейского.

Кроме этого, руководство полиции назначило служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка действиям правоохранителей.