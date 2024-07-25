В Одесі чиновниця пообіцяла підприємцю за 10 тисяч доларів у 100 разів зменшити штраф

Про це повідомили в поліції Одеської області та обласній прокуратурі.

Обіймаючи посаду, пов’язану із захистом економічної конкуренції суб’єктів господарювання, жінка за 10 тисяч доларів обіцяла підприємцю “мінімізувати” штрафні санкції за допущені ним порушення антимонопольного законодавства.

За цю суму вона обіцяла зменшити розмір штрафних санкцій з 3,5 млн грн до 30 тис грн і відтягувати рішення про внесення підприємства до “чорного списку”, що унеможливить потенційну участь у майбутніх торгах.

Спочатку жінка вимагала 20 тис. доларів, а потім зробила “знижку” до 10 тис. Для конспірації жінка дала вказівку підприємцю передати гроші через посередника.

Читайте також: На Одещині співробітник військкомату вимагав незвичайний хабар

Одразу після отримання хабара жінку затримали.

Чиновниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 мільйон гривень.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.