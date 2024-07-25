В Одессе чиновница пообещала предпринимателю за 10 тысяч долларов в 100 раз уменьшить штраф

Об этом сообщили в полиции Одесской области и областной прокуратуре.

Занимая должность, связанную с защитой экономической конкуренции субъектов хозяйствования, женщина за 10 тысяч долларов обещала предпринимателю «минимизировать» штрафные санкции за допущенные им нарушения антимонопольного законодательства.

За эту сумму она обещала уменьшить размер штрафных санкций с 3,5 млн грн до 30 тыс грн и оттягивать решение о внесении предприятия в «черный список», что сделает невозможным потенциальное участие в будущих торгах.

Сначала женщина требовала 20 тыс. долларов, а затем сделала «скидку» до 10 тыс. Для конспирации женщина дала указание предпринимателю передать деньги через посредника.

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Сразу после получения взятки женщину задержали.

Чиновнице сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 миллион гривен.

Женщине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.