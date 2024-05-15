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В Одеській області співробітник військкомату вимагав незвичайний хабар

В Одеській області співробітник військкомату вимагав незвичайний хабар

В Одеській області співробітник ТЦК вимагав від військовозобов’язаного 300 літрів пального за бронювання від мобілізації. За відмову погрожував відправкою в зону бойових дій.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області.

У Подільському районі співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки вимагав від місцевого мешканця винагороду за сприяння у видачі довідки про бронювання від мобілізації. Військовий хотів отримати 300 літрів палива чи вартість зазначеного обсягу палива у грошовому еквіваленті, а у разі відмови загрожував відправкою до зони бойових дій.

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Правопорушника затримали під час правочину: він передав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та отримав за цю «послугу» гроші у сумі 15 тисяч гривень.

У поліції зазначили, що чоловік, від якого військовий вимагав винагороду, працює на підприємстві критичної інфраструктури та мав законне право на відстрочку від призову на військову службу з мобілізації. Проте працівник ТЦК переконував чоловіка, що видача цієї довідки залежить саме від нього.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

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