В Одесі через суд заблокували закупівлю систем оповіщення

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Замовник – “Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси” – уклав договір із підрядником на придбання та встановлення 150 нових точок сповіщення про загрози, які планували розмістити у школах, дитячих садочках, на узбережжі та місцях масового скупчення людей.

Оскільки процедура закупівлі була здійснена з порушенням законодавства у сфері цивільного захисту, прокурори Одеси звернулися з позовом до суду. У матеріалах справи сказано, що закупівлю не погодили органами, які забезпечують управління цими системами оповіщення, зокрема, ДСНС в Одеській області та Одеською ОВА.

29 лютого 2024 року Господарський суд Одеської області задовольнив позов прокуратури і наклав арешт на перераховані підряднику кошти в розмірі 24,6 мільйона гривень.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у справі.

Зараз у ЗМІ поширюється інформація, що в Одесі можуть відключити всі системи оповіщення.

У прокуратурі заявили, що “жодних вимог щодо відключення діючої системи оповіщення та її демонтаж прокурором не ставилося. Система оповіщення, яка працювала до оголошення закупівлі, працює в штатному режимі і буде працювати в такому режимі й надалі”.

Раніше прокуратурою було скасовано тендер вартістю майже 86 млн гривень на ремонт зруйнованої російською ракетою школи під Одесою та тендер на ремонт дороги в селі Єреміївка за 112 мільйонів гривень.