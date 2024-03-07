В Одессе через суд заблокировали закупку систем оповещения

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Заказчик — «Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы» заключил договор с подрядчиком на приобретение и установку 150 новых точек оповещения об угрозах, которые планировали разместить в школах, детских садах, на побережье и местах массового скопления людей.

Поскольку процедура закупки была осуществлена с нарушением законодательства в сфере гражданской защиты, прокуроры Одессы обратились с иском в суд. В материалах дела сказано, что закупку не согласовали органами, которые обеспечивают управление этих систем оповещения, в частности, ГСЧС в Одесской области и Одесской ОВА.

29 февраля 2024 года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск прокуратуры и наложил арест на перечисленные подрядчику средства в размере 24,6 миллиона гривен.

В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по делу.

Сейчас в СМИ распространяется информация, что в Одессе могут отключить все системы оповещения.

В прокуратуре заявили, что «никаких требований об отключении действующей системы оповещения и ее демонтаж прокурором не ставилось. Система оповещения, которая работала до объявления закупки, работает в штатном режиме и будет работать в таком режиме и в дальнейшем».

Ранее прокуратурой был отменен тендер стоимостью почти 86 млн гривен на ремонт разрушенной российской ракетой школы под Одессой и тендер на ремонт дороги в селе Еремеевка за 112 миллионов гривен.