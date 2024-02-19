Асфальта не будет: на Одесщине отменили тендер на ремонт дороги за 112 миллионов

Договор на закупку работ по «Капитальному ремонту транспортной развязки на км 426+320 (с. Еремеевка) автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-05 Киев — Одесса» между частным предприятием и Службой восстановления и развития инфраструктуры был заключен еще в октябре 2021 года

Затем в 2022 и 2023 он был пролонгирован без определения источника финансирования, без бюджетных ассигнований и фактически без цели реального наступления последствий.

При содействии работников прокуратуры в судебном порядке договор был признан недействительным. Договорные обязательства прекращены, а дело закрыто за отсутствием предмета спора.