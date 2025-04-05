Про це повідомляє департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.
Зокрема, змінюються схеми руху:
Тролейбусного маршруту № 7:
- у напрямку до вул. Новосельського – від 5-ї ст. Фонтанської дороги на Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
- у напрямку до вул. Архітекторської – від вул. Пироговської на вул. Канатну, вул. Сегедську, Фонтанську дорогу, 5-ю ст. Фонтанської дороги, просп. Адміральський і далі за маршрутом.
Тролейбусного маршруту № 9:
- у напрямку до вул. Рішельєвської – від 5-ї ст. Фонтанської дороги на Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
- у напрямку до вул. Інглезі – від вул. Канатної на Італійський бульвар, вул. Середньофонтанську, вул. Пироговську, вул. Канатну, вул. Сегедську, Фонтанську дорогу, 5-ю ст. Фонтанської дороги, просп. Адміральський і далі за маршрутом.
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Автобусного маршруту № 115:
- у напрямку до Аркадії – від просп. Шевченка на вул. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дорогу, 5-ю ст. Великого Фонтана, вул. Артура Савельєва, пл. Десятого квітня (кінцева зупинка);
- у напрямку до смт. Сахарне – від пл. Десятого квітня на вул. Артура Савельєва, 5-ю ст. Великого Фонтана, Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом.
Автобусного маршруту № 146:
- у напрямку до вул. Давида Ойстраха – від 5-ї ст. Великого Фонтана на Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
- у напрямку до вул. Євгена Чикаленко – від просп. Шевченка на вул. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дорогу, 5-ю ст. Великого Фонтана і далі за маршрутом.
Автобусного маршруту № 185:
- у напрямку до пл. Соборної – від 5-ї ст. Фонтанської дороги на Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
- у напрямку до 411-ї батареї – від просп. Шевченка на вул. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дорогу, 5-ю ст. Фонтанської дороги і далі за маршрутом.
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Автобусного маршруту № 198:
- у напрямку до Аркадії – від просп. Шевченка на вул. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дорогу, 5-ю ст. Великого Фонтана, вул. Артура Савельєва, пл. Десятого квітня і далі за маршрутом;
- у напрямку до вул. Нежданової (онкодиспансеру) – від пл. Десятого квітня на вул. Артура Савельєва, 5-ю ст. Великого Фонтана, Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом.
Автобусного маршруту № 242:
- у напрямку до вул. 28-ї бригади – від 5-ї ст. Фонтанської дороги на Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
- у напрямку до ООМУ («Лікарні водників») – від просп. Шевченка на вул. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дорогу, 5-ю ст. Фонтанської дороги, просп. Адміральський і далі за маршрутом.
Автобусного маршруту № 168:
- у напрямку до вул. Добровольців – від вул. Балтиморської на вул. Генуезьку, Аркадію, вул. Генуезьку, пл. Десятого квітня (кінцева зупинка);
- у напрямку до вул. 28-ї бригади – від пл. Десятого квітня на вул. Генуезьку, Аркадію, вул. Балтиморську і далі за маршрутом.
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