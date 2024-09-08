Новини Одеси та Одеської області

У центрі Одеси пройшов благодійний напівмарафон (фоторепортаж)

У центрі Одеси пройшов благодійний напівмарафон (фоторепортаж)

Сьогодні, в неділю, 8 вересня 2024 року, в Одесі пройшов благодійний напівмарафон Independence Half Marathon. Його метою став збір коштів на закупівлю обладнання та транспорту для 44-ї окремої механізованої бригади.

За інформацією мерії міста, марафон проходив у форматі змішаної естафети: 21 км. – 10 км. – 5 км. – Kids Run.

Напівмарафон Independence Half Marathon в Одесі

напівмарафон Independence Half Marathon-2

Відкрили захід ветерани Збройних Сил України. Глядачі вітали їх оплесками та скандували «Дякуємо!».

напівмарафон Independence Half Marathon-3

напівмарафон Independence Half Marathon, учасники

напівмарафон Independence Half Marathon, Одеса, 8 вересня 2024

Маршрут змагань проходив історичним центром Одеси. Близько 1000 спортсменів з різних куточків України та з-за кордону стартували та фінішували в центрі Одеси біля Потьомкінських сходів.

Першим, хто подолав дистанцію 5 кілометрів у сьогоднішньому благодійному забігу став одеський патрульний Михайло Бойко.

В Одесі пройшов напівмарафон Independence Half Marathon

напівмарафон Independence Half Marathon, переможець

напівмарафон Independence Half Marathon, переможці

Раніше повідомлялося, що через проведення півмарафону Independence Half Marathon в Одесі тимчасово змінили схеми руху міського громадського транспорту – одного тролейбуса та кількох популярних маршруток.

Фото мерії міста та Патрульної поліції Одеської області

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