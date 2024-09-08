У центрі Одеси пройшов благодійний напівмарафон (фоторепортаж)

Сьогодні, в неділю, 8 вересня 2024 року, в Одесі пройшов благодійний напівмарафон Independence Half Marathon. Його метою став збір коштів на закупівлю обладнання та транспорту для 44-ї окремої механізованої бригади.
За інформацією мерії міста, марафон проходив у форматі змішаної естафети: 21 км. – 10 км. – 5 км. – Kids Run.
Відкрили захід ветерани Збройних Сил України. Глядачі вітали їх оплесками та скандували «Дякуємо!».
Маршрут змагань проходив історичним центром Одеси. Близько 1000 спортсменів з різних куточків України та з-за кордону стартували та фінішували в центрі Одеси біля Потьомкінських сходів.
Першим, хто подолав дистанцію 5 кілометрів у сьогоднішньому благодійному забігу став одеський патрульний Михайло Бойко.
Раніше повідомлялося, що через проведення півмарафону Independence Half Marathon в Одесі тимчасово змінили схеми руху міського громадського транспорту – одного тролейбуса та кількох популярних маршруток.
Фото мерії міста та Патрульної поліції Одеської області