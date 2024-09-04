Новости Одессы и Одесской области

В Одессе бухгалтер завода сдавала россиянам позиции военных

В Одессе бухгалтер завода сдавала россиянам позиции военных

В Одессе задержали бухгалтера завода, которая по указанию фсб корректировала ракетные удары по городу. Женщина успела «сдать» врагу около 10 военных объектов.

Об этом сообщили в СБУ и Одесской областной прокуратуре.

Следствие установило, что российская спецслужба дистанционно завербовала бухгалтера местного завода, которая попала в поле зрения агрессора из-за своих антиукраинских сообщений в телеграм.

Особый интерес для врага представляли локации блокпостов с бронетехникой и мобильных огневых групп ПВО.

По указанию оккупанта агентка объезжала город на общественном транспорте и на видео фиксировала места дислокации украинских защитников. Собранные данные информатор присылала через мессенджер Telegram вместе с пометками на скриншотах Google Maps.

«В целом таким образом женщина успела передать данные о по меньшей мере 10 объектах. При этом подозреваемая осознавала, что предоставленную ею информацию враг может использовать для нанесения ракетных ударов по указанным объектов», — сообщили в прокуратуре.

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задержали корректировщицу

Во время обысков в доме предательницы обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Женщине сообщили задержанной о подозрении в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас подозреваемая находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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1 Комментарий
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Евгения
Евгения
58 минут назад

….»грозит пожизненное»… И далеко не факт!
Ну почему такую падаль не расстреливать?

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