В Одеській області чиновниця міськради працювала на фсб: подробиці

Про це повідомили в СБУ.

Слідство встановило, що за вказівкою російського спецслужбіста агенти збирали координати для вогневого ураження Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури. Діючи поодинці, усі агенти “замикалися” на одного кадрового співробітника фсб, особу якого вже встановлено.

До складу ворожої групи входили дві чиновниці: керівниця відділу в Южненській міськраді в Одеській області та чиновниця Дніпровської міськради. Вони виявляли локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів.

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Ще двоє агентів розвідували місця базування укріпрайонів і вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру.

Також серед російських агентів були двоє менеджерів і студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ в напрямку східного фронту.

Ще одним зрадником виявився ексспівробітник розформованої міліції, який “звітував” окупантам про наслідки атаки рф на одну з гідроелектростанцій України.

Усі вони потрапили в поле зору фсб як активні “коментатори” чатів прокремлівських тлеграм-каналів.

Під час спецоперації дев’ять російських агентів затримали в Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. Усім їм повідомили про підозру в держзраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.