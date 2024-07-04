У місті Одеській області вода подорожчала на 70%

У місті Одеській області вода подорожчала на 70%

У Подільську на Одещині з 1 липня підняли тариф на фоду для населення. Послуги водопостачання та водовідведення подорожчали на 70 відсотків і тепер мешканцям доведеться платити 97 гривень за кубометр.

Новий тариф встановив виконавчий комітет Подільської міської ради на Одещині.

У рішенні, яке набуло чинності 1 липня, йдеться, що тепер центральне водопостачання коштуватиме городянам 59,86 гривень за кубометр, а центральне водовідведення — 37,07.

“В результаті проведених розрахунків, тарифи на послуги з централізованого водопостачання  та централізованого  водовідведення  на 2024р. в порівнянні з  затвердженими тарифами  з 01.08.2023р. , підвищуються   по водопостачанню на 66%, по  водовідведенню –  на 78%, загальне підвищення тарифів  складе –71%” – повідомили у “Подільськводоканалі”.

Читайте також: Тарифи на газ, воду та світло: на які зміни чекати з 1 липня

вода

Депутат Подільської міської ради Олег Янчевський зазначив, що підвищення цін на воду може стати непосильним тягарем для городян.

«Колишня ціна для споживачів становила близько 56 гривень за куб. Коли йде війна, завдання депутатів полягає в тому, щоб постаратися не піднімати ціни на послуги ЖКГ. Ми кілька разів гасили борги водоканалу, знаходили гроші із бюджету. Зрозуміло, що подорожчала електроенергія, але підвищення ціни на 70 відсотків – це занадто. У місті піднялася хвиля серед тих, хто не зможе платити», – зазначив депутат.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року у кількох містах Одеської області підвищили тариф на централізоване водопостачання. Більше за воду платитимуть мешканці Ізмаїла та Балти. А мерія Рені під тиском громадськості підвищення тарифу відклала.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk