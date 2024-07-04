У місті Одеській області вода подорожчала на 70%

Новий тариф встановив виконавчий комітет Подільської міської ради на Одещині.

У рішенні, яке набуло чинності 1 липня, йдеться, що тепер центральне водопостачання коштуватиме городянам 59,86 гривень за кубометр, а центральне водовідведення — 37,07.

“В результаті проведених розрахунків, тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2024р. в порівнянні з затвердженими тарифами з 01.08.2023р. , підвищуються по водопостачанню на 66%, по водовідведенню – на 78%, загальне підвищення тарифів складе –71%” – повідомили у “Подільськводоканалі”.

Депутат Подільської міської ради Олег Янчевський зазначив, що підвищення цін на воду може стати непосильним тягарем для городян.

«Колишня ціна для споживачів становила близько 56 гривень за куб. Коли йде війна, завдання депутатів полягає в тому, щоб постаратися не піднімати ціни на послуги ЖКГ. Ми кілька разів гасили борги водоканалу, знаходили гроші із бюджету. Зрозуміло, що подорожчала електроенергія, але підвищення ціни на 70 відсотків – це занадто. У місті піднялася хвиля серед тих, хто не зможе платити», – зазначив депутат.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року у кількох містах Одеської області підвищили тариф на централізоване водопостачання. Більше за воду платитимуть мешканці Ізмаїла та Балти. А мерія Рені під тиском громадськості підвищення тарифу відклала.