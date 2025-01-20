На сьогодні в місті функціонують реабілітаційні відділення, однак їхня діяльність здебільшого обмежується амбулаторним або короткостроковим лікуванням. Нова ініціатива має задовольнити потреби пацієнтів, які потребують тривалого відновлення, особливо тих, хто повертається до нормального життя після отриманих травм.

Концепція центру передбачає впровадження сучасних реабілітаційних методик, які показали свою ефективність як в Україні, так і за кордоном. Усі послуги планується об’єднати в одному місці, щоб забезпечити максимально зручний доступ для пацієнтів.

Особливу увагу приділять мультидисциплінарному підходу: залучатимуться команди фахівців різних напрямків, які допомагатимуть пацієнтам у фізичному та соціальному відновленні. Територія закладу, що розташована поблизу моря та Траси здоровʼя, стане додатковою перевагою для ефективної реабілітації.

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